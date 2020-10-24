الكاظمي: سنتكفل بحماية الانتخابات من التزوير

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ان الحراك الاجتماعي العراقي وضع خارطة طريق اقر بها الجميع ونحن ماضون بها.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، ان الحكومة تشكلت لتكون معبرة عن ارادة الشعب ووضعت منهجاً اساسه اجراء الانتخابات، مشيرا الى ان الحكومة ستتكفل بحماية الانتخابات من التزوير.

وقال الكاظمي في كلمته، اصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين وندعو شبابنا للحفاظ على سلمية التظاهر

واضاف، تسلمنا خزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي على النفط.

يتبع...

PUKmedia متابعة

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