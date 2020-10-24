رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في ذكرى تظاهرات تشرين (فيديو)

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، في ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين الأول، ان هذه المناسبة تذكرنا بان للشعب حقوقه، وان وظيفة الحاكم هي الاستماع لصوت شعبه، وماضون في خارطة الطريق التي وضعها الحراك الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة للكاظمي، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (24 تشرين الأول 2020)، وأضاف، ان "الحكومة تضع أمام نصب عينها أن تكون معبرة لإرادة الشعب"، وان "المنهاج الحكومي وضع حيز التنفيذ من اليوم الأول لعمر الحكومة".

وأكد، ان "هدف الحكومة الأساسي التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة، ومتمسكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة، ونعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها، كما نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة".

وبين الكاظمي، ان "إرادة التغيير السياسي يعبر عنها واقع صناديق الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات"، داعيا "الجميع الاستعداد للانتخابات"، وتابع قائلا: "نحن نتكفل بحماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة، واعتماد النظام البايومتري للتصويت وسد جميع الثغرات التكنولوجية والإدارية في النظام الانتخابي، وفتح الباب أمام القوى السياسية والشعبية للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم وخوض الانتخابات بشرف ومسؤولية وضمن السياق القانوني والدستوري".

وزاد الكاظمي: "وعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقائق بأحداث تشرين المؤلمة وفعلنا رغم شكوك البعض من المزايدين وأحيانا تحديات المبتزين هنا وهناك، وشكلنا فريقا يتقصى عن الحقائق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة".

ومن المقرر أن تتجدد يوم غد الأحد التظاهرات بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية.

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