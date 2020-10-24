السامرائي يؤكد خلال استقبال الكاظمي نواب صلاح الدين ضرورة تحقيق العدالة بجريمة الفرحاتية

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم السبت (24-10-2020)، على ضرورة تحقيق العدالة في جريمة الفرحاتية التي راح ضحيتها 12 شخصاً من اهالي المدينة.وقال السامرائي في تصريح صدر عن مكتبه الإعلامي، أن "لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نواب محافظة صلاح الدين كان مهماً وطُرحت فيه أهم القضايا التي تهم المحافظة وبالأخص جريمة الفرحاتية وإجراءات التحقيق فيها وضرورة كشف الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

واضاف السامرائي "لقد أوضحنا مع نواب صلاح الدين خلال اللقاء برئيس الوزراء ضرورة فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة في قضية جريمة الفرحاتية لمنع تكرارها، كما تطرقنا للبعد الدولي الذي أخذته الجريمة وانعكاسات ذلك على صورة العراق أمام المجتمع الدولي".

وبيّن السامرائي أنه "قدم خلال اللقاء شرحاً موجزاً لأوضاع مدينة سامراء ومحيطها وما تعانيه المدينة من إهمال خصوصاً المنطقة القديمة وما تعانيه من إغلاق تسبب بقطع أرزاق المواطنين، وكذلك استمرار التعرضات والخروقات في القرى المحيطة بسامراء حيث الأهالي عُزّل من السلاح مما يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم".وطلب السامرائي من رئيس الحكومة "تحديد موعد اجتماع خاص للجنة النيابية المشرفة على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية لتسهيل إجراءات تطبيقه بما يعود بالخير على المدينة وعموم محافظة صلاح الدين".واشار المكتب الاعلامي للنائب السامرائي ان "الوفد النيابي ضم كلاً من النائب مثنى عبد الصمد السامرائى، والنائب د.



احمد عبد الله الجبوري، والنائب عمار يوسف، والنائب قتيبة الجبوري، والنائب الشيخ جاسم جبارة، والنائب مقدام الجميلي، والنائبة كفاء فرحان، والنائبة منال عبد المطلب".

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