السامرائي يزف بشرى لأبناء محافظة صلاح الدين بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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زف النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي، السبت (24 تشرين الاول 2020)، بشرى لابناء المحافظة بشأن الدوائر الانتخابية.

وقال السامرائي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "نزف البشرى لأبناء شعبنا ولأبناء محافظة صلاح الدين بهذا الانجاز الذي ضمن عدالة التقسيم للدوائر الانتخابية في محافظتنا بما يمكنها من اختيار ممثليها في مجلس النواب وبما يعكس إرادة أبناء المحافظة في اختيار من يدافع عن حقوقهم ويعمل على تحقيق طموحاتهم في بناء دولة عصرية".

وأرفق السامرائي بتغريدته خارطة بتوزيع المقاعد في المحافظة.

ورفع مجلس النواب، اليوم السبت (24-10-2020)، جلسته الى يوم الاثنين المقبل، بعد التصويت على دوائر 16 محافظة.

وقال مصدر برلماني، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما أجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى جلسة الاثنين المقبل، بعد رفع جلسة اليوم".قبل ذلك، كشف مصدر برلماني مطلع، عن وجود خلافات داخل الكتل الكردية بخصوص الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان سيصوت على ملحق الدوائر الانتخابية المتفق عليها بين الكتل النيابية وسيتم تأجيل التصويت على ملحق دوائر محافظتي نينوى وكركوك".واضاف "فيما سيتم التصويت عليها خلال اليومين المقبلين بعد الوصول الى اتفاق نهائي بشأنها بين القوى السياسية".واشار الى "وجود خلافات داخل المكون الكردي بسبب الدوائر المتعددة داخل قانون الانتخابات"، موضحا ان "تلك الخلافات تمثلت بما يطرحه الاتحاد الوطني الكردستاني عكس ما يريده الديمقراطي الكردستاني بشان بعض الدوائر داخل اقليم كردستان".وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان.وقال مصدر برلماني داخل مجلس النواب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن إبقاء استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان".ونشرت بغداد اليوم ، السبت 24-10-2020 ، أخر صيغة متفق عليها بشأن فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات.

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