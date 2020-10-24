زلزال يهز قزوين ويشعر به سكان العاصمة الايرانية طهران

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر مدينة آوج في قزوين (غربي طهران)، شعر به سكان العاصمة.



واعلن رئيس مركز رصد الزلازل في ايران علي مرادي بحسب الوكالة الرسمية " ايرنا "، ان الزلزال ضرب عند الساعة الثالثة و4 دقائق و15 ثانية من عصر اليوم السبت، ضواحي مدينة آوج التي تقع على حدود محافظتي قزوين وهمدان (غربي البلاد).وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع الزلزال على عمق 10 كم عن سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 35.69 والطول الشرقي 48.97، على بعد 107 كم من همدان، و114 كم من قزوين ،وشعر به السكان في كل من طهران وكيلان (شمال) والمحافظة المركزية"./انتهى2

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