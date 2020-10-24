اصابة جندي وامرأة في حادثين امنيين بديالى

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصيب جندي وامرأة في حادثين امنيين منفصلين في ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان جنديا اصيب بجروح بنيران قناص في نقطة عسكرية قرب قرية / البو عواد / باطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة ".وفي حادث امني آخر اصيبت امرأة بسقوط قذيفة هاون في محيط ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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