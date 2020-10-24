القبض على تاجر مخدرات بحوزته ١١ الف حبة مخدرة شمالي البصرة

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على تاجر مخدرات شمالي البصرة وضبطت بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان :" ان القبض على تاجر المخدرات تم في منطقة ابو صخير بناحية كرمة علي شمالي البصرة ، بعد مطاردته بعملية صعبة ومحاصرته ، وضبطت بحوزته ١١ الف حبة مخدرة من النوع الفعال والمؤثر جدا ".واضافت :" انه من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي " ./انتهى3

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