2020/10/24 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتائب حزب الله في العراق ، بيانا دانت فيه التطبيع السوداني مع الكيان الإسرائيلي.واعتبرت إن التطبيع السوداني مع الصهاينة، بائس ولن يغير شيء من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حزب الله" العراق: التطبيع السوداني بائس ولن يغير شيئا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حزب الله" العراق: التطبيع السوداني بائس ولن يغير شيئا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).