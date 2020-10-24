الداخلية العراقية تصدر بياناً بشأن اعتداء حماية نائب على شرطي مرور

2020/10/24 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، باتخاذ "الإجراءات الحازمة" بحق مجموعة من حماية أحد النواب "اعتدت" على شرطة مرور أثناء أداء واجبه في العاص...

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