2020/10/24 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: متمسكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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