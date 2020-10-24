صور.. ساحة الحبّوبي الآن

2020/10/24 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توافد العديد من المتظاهرين، السبت، إلى ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، استعداداً لتظاهرات يوم غد الأحد (25 تشرين الأول 2020).



واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (24 تشرين الأول 2020)، توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي، وتثبيت لافتات كتب عليها (ثورة أكتوبر 25/10 موعد للثائرين).

كما توافد مئات المتظاهرين، مساء اليوم السبت، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وذلك استعدادا لتظاهرات يوم غد الأحد.

وأظهرت صور تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (24 تشرين الأول 2020)، تجمهر عدد كبير من المتظاهرين في ساحة التحرير رافعين العلم العراقي ولافتات تطالب بالتغيير.

وضمن الإجراءت الأمنية المتخذة، أكدت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم، وجود اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين في التظاهرات التي ستنطلق يوم غد الأحد، وان الجميع متفق على سلميتها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (24 تشرين الأول 2020) إن "ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين، وأن هناك إجماعاً من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية".

وأضاف، أن "هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقق، والحكومة جادة وعازمة على إكمال مشوار الإصلاح، وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين"، لافتاً إلى أن "هذه العوامل تعطي انطباعاً بأن التظاهرات ستكون ذات طابع حضاري ومدني".

وأشار، إلى أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القادة الأمنيين في الوزارة والعمليات، وأكد من خلالها ضرورة توفير الخطط الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين والمحتجين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم"، مشدداً على "حماية المنشآة وعدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين، والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

ولفت المحنا، إلى أن "هناك خططاً أمنية اتبعتها قيادة العمليات، البعض منها تضمن قطوعات الهدف منها حماية المتظاهرين".

وأعلن اتحاد طلبة كربلاء، في وقت سابق، موعد المسيرة الموحدة لمتظاهري "القمصان البيضاء" في يوم 29/ 10/ 2020.





وقال الاتحاد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020) إنه "بعد مرور عام كامل على انتفاضة تشرين المطالبة بالاصلاح وبعد كل التضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي اريقت في سبيل ديمومة الاستمرار والثبات على هذا الطريق المشرف".

واشار الى ان "تظاهرات تشرين جنت بعض ثمارها المعنوية والمادية..".

وأكد المتظاهرون على ان بقية مطالبهم تتلخص بـ"

1 اكمال الملحق الانتخابي فردي 100 بدوائر متعددة.

2 تفعيل قانون الاحزاب بما يشمله من تفاصيل ومنها حصر السلاح بيد الدولة.

3 محاكمة ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

ودعا البيان طلبة وطالبات ونقابات واكاديميي وخريجي كربلاء إلى "المشاركة في المسيرة الموحدة يوم الخميس 29/ 10/ 2020".

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