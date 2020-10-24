الداخلية تتوعد بمحاسبة حماية النواب المعتدين على أحد منتسبيها

2020/10/24 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحازمة بحق مجموعة من حماية أحد النواب الذين اعتدوا على شرطي مرور أثناء أداء واجبه في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان، إن الاعتداء جاء في وقت تسعى فيه الحكومة وزارة الداخلية على وجه الخصوص، إلى فرض سلطة القانون وتأكيد هيبة الدولة وسلطاتها، مشيرا إلى أن على المسؤولين أيا كان موقعهم أن يجسدوا حرصهم على سيادة القانون، والتصرف بمسؤولية وتحذير حمايتهم من أي سلوك ينم الاستهتار بالقانون والقيم، في حين أكد المحنا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق المعتدين ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

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