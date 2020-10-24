2020/10/24 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أطلق عدد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر ، هاشتاغ باسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، بعد إعلانها عن فلتر خاص يحمل إسمها عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام.



وتداول النشطاء هاشتاغ نادين نجيم البنت الأجمل عربيا ، بعد إستخدامهن الفلتر الجديد ، مع نشر صورا ومقاطع فيديو لهن ، تعبيرا منهن […]

التدوينة هكذا تفاعل الجمهور مع فلتر يحمل إسم “نادين نجيم” عبر إنستغرام ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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