السهل الممتنِع - سليمان جبران

2020/10/24 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: "السهل الممتنِع" ؟! في الفترة الأخيرة طلّقتُ الأبحاث الكبيرة.



لم تعدْ هذه في مقدوري صحيّا، فلماذا لا أتسلّى بمقالات قصيرة، تكون في أحيان كثيرة نقلا موسّعا ومعمّقا للنقاشات الصداقيّة لا أكثر.



أعود إلى البيت أحيانا من جلسات فكريّة، مع بعض الأصدقاء، فأترجم، متوسّعا مفصّلا، النقاشات في تلك الجلسات الفكريّة.



لم يعدْ في مقدوري، كما أسلفتُ، كتابة الأبحاث الأدبيّة والفكريّة الطوي ......





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