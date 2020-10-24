بالارقام: كم يبلغ عدد الناس الذين يفتقدون خدمة الكهرباء حول العالم؟

2020/10/24 | 21:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت منصة World Bank، عن وجود نحو أكثر 790 مليون شخص حول العالم يفتقد خدمة الكهرباء منخفضة عن 1.2 مليار انسان في 2010.

وبحسب المنصة فإن “أعداد البشر الذين يفتقدون بعض الاحتياجات الأساسية حول العالم من بينها الكهرباء في 2010بلغت 1.2 مليار، فيما اصبحت في 2019: 789 مليون”.

اما فيما يخص الطبخ النظيف ففي 2010: 3 مليار، و 2019: 2.8 مليار.

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