انطلاق ١٠٠ باص صوب مدينة سامراء المقدسة لخدمة الزائرين

2020/10/24 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، السبت ، انطلاق (١٠٠) باص الى مدينة سامراء المقدسة وتهيئة 2700 مركبة مختلفة السعات لخدمةً الزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري {عليه السلام}.

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