اللجنة الخاصة بأمن العراق تعلن توصلها لمعلومات ونتائج حول الهجمات على مقار البعثات الأجنبية

2020/10/24 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة الخاصة بأمن العراق، عن توصلِها الى معلوماتٍ ونتائجَ مهمة تهدف الى منع ِ الهجمات على مقار البعثات الأجنبية وكذلك الحفاظِ على أمن مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ٍ ترأسه مستشارُ الأمن القومي قاسم الأعرجي، حيث تم تأكيدُ الالتزام بتوجيهاتِ القائد العام مصطفى الكاظمي في تعزيز ِ أمن الدولة وفرض سيادة القانون وحمايةِ المقار الحكومية والدبلوماسية.



واكد المجتمعون تأدية َ المهمة الموكلةِ إليهم بكل ِ مهنيةٍ وحياد، بما يعزز أمن َس العراق.

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