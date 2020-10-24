إقليم كردستان يصدر حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بمواجهة كورونا

2020/10/24 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة جائحة كورونا في إقليم كردستان، حزمة من القرارات الجديدة والمتعلقة بعدد من القطاعات الحيوية في الإقليم.

وقررت اللجنة السماح بدخول المسافرين الى الإقليم عبر المنافذ الحدودية مع كل من إيران وتركيا، واجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا في تلك المنافذ، وإعادة أي شخص تظهر النتائج اصابته بالفيروس الى الجهة التي قدم منها، على ان يستثنى العراقيون من هذا الاجراء، وأن يقتصر السماح بدخول الأجانب على حاملي التأشيرة الصادرة من الإقليم او من قبل الحكومة الاتحادية.

وتضمنت القرارات الجديدة التشديد على إلزام الموظفين بالتعليمات الوقائية الخاصة بكورونا، وفرض غرامات مالية على المخالفين، ومنع جميع اشكال التجمعات أو إقامة مجالس العزاء وحفلات الاعراس وزيارة المقابر، وفرض غرامة مالية تبلغ مليوني دينار على المخالفين، في حين قررت اللجنة إقامة دوري كرة القدم في كردستان من دون حضور الجماهير.

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