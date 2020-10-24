انفجاران على متن ناقلة نفط روسية في بحر آزوف

2020/10/24 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي وقع انفجاران على ناقلة نفط روسية في بحر آزوف اليوم السبت، بعد حريق نشب في مخزن النفط.وقال مسؤول في خدمات الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي: ”نتيجة حريق في حجرة المنتجات النفطية، وقع انفجاران على الناقلة“.وأضاف أن أفراد طاقم الناقلة يتكون من 13 فردا.وأشار الأسطول البحري الروسي، إلى أنه ”تم إنقاذ …

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