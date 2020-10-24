كلمة الكاظمي في ذكرى انطلاقة احتجاجات تشرين (فيديو)

2020/10/24 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات الشعبية، والاستماع لمطالب المتظاهرين، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات تشرين. وذكر الكاظمي في كلمته التي تابعها “النور نيوز” أنه “وظيفة الحاكم هي الاستماع لصوت شعبه، وان الحراك الاجتماعي العراقي قد وضع خارطة طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون …

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