2020/10/24 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، السبت، بأن القوات الأمنية باشرت بإغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد، ذهاباً وإياباً.وقال المصدر، إن “القوات الأمنية باشرت بقطع جسر السنك ذهاباً وإياباً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تباشر بإغلاق جسر السنك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تباشر بإغلاق جسر السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).