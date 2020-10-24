اصابة شرطي في هجوم لداعش غربي كركوك

2020/10/24 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك/نينا/ اصيب شرطي في هجوم لداعش غربي كركوك .وقال مصدر امني :" ان عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا نقطة امنية تابعة للشرطة الاتحادية في قرية (النكاره) التابعه لقضاء الحويجة ".واضاف :" ان الهجوم ادى الى اصابة احد افراد النقطة بجروح متوسطة "./ انتهى

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