الكاظمي يتحدث عن انجازات كبيرة في معالجة ملفات الفساد

2020/10/24 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، إن حكومته فتحت أكثر من 30 ملف فساد، وتمكنت من جلب المتورطين في تلك الملفات....

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