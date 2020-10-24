الكاظمي يتعهد بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات وحمايتها من السلاح المنفلت

2020/10/24 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، بتنظيم انتخابات "عادلة ونزيهة"، وذلك عشية انطلاق تظاهرات مرتقبة في بغداد ومدن أخرى احتفالا بالذكرى الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد على مدى عام كامل.

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