حيلة ’شيطانية’ لإخفاء الكريستال.. شرطة الديوانية تقبض على المتهم (صور)

2020/10/24 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت شرطة محافظة الديوانية، السبت، القبض على متهم بحوزته مخدرات نوع كرستال كان قد وضعها في جهاز كهربائي، في سيطرة ’عفك’.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الاول 2020)، إن "حيث تمكن رجال سيطرة عفك من إلقاء القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة البصرة باتجاه الديوانية بعد أن ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة التي كان قد وضعها في (تقسيم كهرباء) لغرض ايهام عناصر السيطرة".

واضاف، "تمت إحالته المتهم بعد إلقاء القبض عليه إلى الجهات المختصة للتحقيق معه".

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