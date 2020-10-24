شرطة الديوانية تعلن القبض على متهم بحوزته مخدرات وضعها في جهاز كهربائي

2020/10/24 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية القت شرطة محافظة الديوانية، السبت، القبض على متهم بحوزته مخدرات نوع كرستال كان قد وضعها في جهاز كهربائي، في سيطرة ’عفك’. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حيث تمكن رجال سيطرة عفك من إلقاء القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة البصرة باتجاه الديوانية بعد أن ضبط …

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