مصدر لـ(واخ) غلق جسري السنك والشهداء من قبل القوات الامنية

2020/10/24 | 22:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر مطلع مساء السبت ، ان القوات الامنية اغلقت جسري السنك والشهداء استعدادا لتظاهرات غدا الاحد “.

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