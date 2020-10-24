ضبط 4 حاويات مخالفة للضوابط لعدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق خاصة للبضاعة

2020/10/24 | 22:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أبو فلوس عن ضبط حاويات عدد 4 محملة بمواد (تأسيسات كهربائية، مصابيح، مناشف) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة لعدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق خاصة بالمواد المذكورة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين مخالفتها للضوابط ، تم إحالتها وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة ابي الخصيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خلافٱ للتعليمات.

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