الحكيم : تشرين السلمية صرخة وطن وضمير شعب وما على الطبقة السياسية الا الاصغاء لها

2020/10/24 | 22:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شدد رئيس كتلة عراقيون عمار الحكيم ،اليوم السبت ، ان” تظاهرات تشرين السلمية صرخة وطن وضمير شعب وما على الطبقة السياسية الا الاصغاء لها وتحقيق ما يصبو إليه العراقي الطامح لحياة حرة كريمة.

وقال الحكيم في تغريدة له ، “في ذكرى حراك تشرين نستذكر تلك اللحظة التاريخية التي استعدنا فيها شبابنا فكان لهم صوت وموقف ورأي، خرجوا مطالبين بحقوقهم المعطلة ومتسائلين عن آمالهم المؤجلة.

#تشرين_السلمية صرخة وطن وضمير شعب وما على الطبقة السياسية الا الاصغاء لها وتحقيق ما يصبو إليه العراقي الطامح لحياة حرة كريمة.

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