عبطان: تصحيح المسارات الخاطئة التي اديرت بها امور البلاد هي الحل لكل ما نعانيه اليوم

2020/10/24 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد وزير الشباب والرياضة الاسبق، عبد الحسين عبطان، ان تصحيح المسارات الخاطئة التي اديرت بها امور البلاد هي الحل لكل ما نعانيه اليوم.وقال عبطان في تغريدة على “تويتر” ان “المطالب الحقة والمشروعة لشبابنا يجب ان تكون لها الأولوية باعتبارات الدولة”.واضاف ان “تصحيح المسارات الخاطئة التي اديرت بها امور البلاد هي …

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