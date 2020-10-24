تعرف على مواصفات جهاز Xiаomi المنتظر

2020/10/24 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية بعض المعلومات والصور التي تتعلق بهاتف Redmi K30 Ultra الذي ستطرحه شركة Xiаomi قريبا.

وتبعا للصور المسربة فإن الهاتف سيحصل على كاميرا منبثقة مخفية داخل الهيكل الأساسي وتخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، كما سيزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، تتوضع عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية.

أما الشاشة في هذا الجهاز بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية ومعدل سطوع يعادل 450 شمعة/م تقريبا، كما يمكن التحكم بترددها ليكون 60 أو 120 هيرتزا ما سيساعد على التقليل من معدل استهلاك طاقة البطارية.

أما المعالج في هذا الجهاز ثماني النوى من نوع MеdiaTek Dimеnsity 1000+، قادر على التعامل مع شبكات 5G، وذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل “أندرويد-10” مع واجهات تشغيل МIUI 12، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، كما يملك منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.



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