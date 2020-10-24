“سامسونغ” تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف “Galaxy S21 Plus”

2020/10/24 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتفها ”Galaxy S21 Plus“، المتوقع إصداره أوائل العام المقبل.ووفق موقع ”تومز غايد“ يأتي الجهاز بحواف رفيعة للغاية ومسطحة، كما توجد أيضا مجموعة من الكاميرات في الزاوية اليسرى العليا في الجزء الخلفي من الجهاز.ويمتلك الهاتف شاشة “ OLED“بمقاس 6.7 بوصة مثل شاشة ”Galaxy S20″، ومن المتوقع …

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