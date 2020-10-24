مرض يتضاعف معه خطر الموت بكورونا 10 مرات

2020/10/24 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} توصل فريق من الباحثين إلى أن خطر الموت بفيروس كورونا المستجد يتضاعف بعشر مرات لدى المصابين بمتلازمة دوان مقارنة بالأشخاص الذين لايعانون من الإعاقة.

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