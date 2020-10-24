نتائج انتخابات نادي الحسين الرياضي

2020/10/24 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أجريت اليوم السبت، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وسارت الانتخابات بشكل طبيعي وفق القانون النافذ 18 لسنة 1986 والمعدل 37 لسنة 1988.

واكتمل نصاب الانتخابات من قبل أعضاء الهيئة العامة للنادي، فضلاً عن السادة المشرفين على الانتخابات، فيما أسفرت النتائج عن فوز كامل زغير برئاسة النادي، وعبد الرضا علي نائباً، وفاضل زغير أميناً للسر، وكريم مطشر أميناً مالياً.

وعضوية كل من نصير جبار وياسين خضير وعامر حسين وقيس صبار وفارس خضير.



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