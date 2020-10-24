نانسي عجرم توجه رسالة للجمهور بسبب “إلى بيروت الأنثي”

2020/10/24 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ عبرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، عن سعادتها بإشادة الجمهور بأغنيتها الأخيرة” إلى بيروت الأنثي” ، ووجهت رسالة لمحبيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



حيث كتبت: “ما كان قصدي بكّيكن ولا زعِّل حدا فيكن..



أنا كمان بكيت كتير، اللى راحوا كتار، كل يوم عم نودّع بعض، عم نخسر أحلى أيام […]

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