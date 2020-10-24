2020/10/24 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد لمدة شهر إصابات كورونا تواصل الإرتفاع بتسجيل 3204 حالة مؤكّدة بغداد – ياسين ياس طهران – رزاق نامقي سجلت وزارة الصحة والبيئة ، 3204 اصابة جديدة بفايروس كورونا و3021 حالة شفاء وبواقع 55 حالة وفاة .واطلعت (الزمان) على احصائية الموقف الوبائي ليوم امس السبت التي […]

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