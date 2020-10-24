2020/10/24 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم تنهي حالة العداء أزاء تل أبيب وزير الخارجية: لم نتعرض للضغط بشأن التطبيع مع إسرائيل بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري قال وزير الخارجية فؤاد حسين، في مقابلة تلفزيونية، إن العراق لم يتعرض لأي ضغوط ، سواء عربية أو غربية، للتطبيع مع إسرائيل.ورد الوزير على سؤال بشأن تحذير واشنطن من […]

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