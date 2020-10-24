2020/10/24 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق قروض بقيمة 20 مليون دينار للعاطلين بغداد – فائز جواد اطلق مصرف الرشيد قرضاً للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير)، واضاف ان […]

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