'إن آر تي' ينشر تفاصيل جلسة البرلمان لهذا اليوم

2020/10/24 | 23:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رفع مجلس النواب جلسته، السبت، إلى يوم الأثنين المقبل 26 تشرين الأول، وذلك بعدما صوت خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس‏، وبحضور 176 نائبا، على الدوائر الانتخابية الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب لـ16 محافظة، فيما تم تأجيل التصويت على محافظتي نينوى وكركوك الى جلسة يوم الاثنين المقبل، وانهى قراءة ومناقشة ثمانية قوانين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 24 تشرين الأول 2020:

"في مستهل الجلسة، وجه رئيس المجلس بعقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لحسم النقاشات بينهم بشأن اكمال الدوائر الانتخابية الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

من جهة اخرى، تلا النائب عدنان فيحان بيانا بذكرى انطلاق التظاهرات الشعبية في العام الماضي والتي طالبت بتوفير الخدمات وفرص العمل وشارك فيها شرائح واسعة من ابناء الشعب العراقي، منددا بالاعمال التخريبية والاجرامية التي رافقت بعض التظاهرات في محافظات الجنوب وحاولت حرف مسارها التصحيحي بفعل اجندات خارجية.

بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية بسبب تأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبرتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وأتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون كلية القوة الجوية والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف لحماية المياه الاقليمية لجهورية العراق من حوادث التلوث الزيتي واهمية الاستعداد والتصدي واعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق باعتبارها من الدول المصدرة للنفط ولغرض الانضمام الاتفاقية.

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية وذلك لمرور فترة طويلة على صدور القانون وزوال اسباب تشريعه لعدم نفاذ الاتفاقية لحد الان ولغرض اصدار قانون لإلغائه.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (116) لسنة 1971 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية لأجل جعل المركز قادرا على تحقيق اهدافه في هذه المرحلة ولمعالجة الثغرات والنواقص الموجودة في قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي ولأجل معالجة وضع المتخرجين من المركز الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وأختتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الابادة الجماعية للايزيديين والمقدم من لجان القانونية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمرأة والاسرة والطفولة بهدف االاعتراف في جرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون وتعويضهم وحمايتهم من التعرض لمثل هذه الجرائم وادانة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ومحاكمة مرتكبيها امام المحاكم العراقية ومعاقبتهم.

وفي شأن المناقشات العامة، تطرق السيدات والسادة النواب الى عدة مواضيع منها، المطالبة بمنح وزارة التعليم العالي وقتا معينا للطلبة لأجل الاعتراض بموضوع القبول المركزي وتوسعة مقاعد الدراسات العليا وفتح اجازات الدراسة خارج العراق، اضافة الى دعوة الوزارات التنفيذية لإكمال المشاريع المتلكئة في محافظة ميسان وحسم اجراءات اعضاء مجالس المحافظات الذين تم حلهم والمطالبين بحقوقهم التقاعدية، ومطالبة وزارة المالية بالكشف عن واردات العراق بشكل شهري وارساله الى مجلس النواب، فضلا عن حل مشكلة قراء المقاييس وتحويل صيغة عملهم الى عقود والاستفسار عن اسباب لجوء الحكومة الى تضخيم قيمة العجز المالي اكثر من المطلوب لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 26/10/2020".

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