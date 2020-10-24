الجبوري يهاجم الدوائر الانتخابية ويوجه طلبا لـ 'النواب الاحرار'

2020/10/24 | 23:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب، أحمد الجبوري، السبت، ما وصفهم بـ "النواب الاحرار"، لاسقاط مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية، التي اعتبرها "ستعزز الانقسام المجتمعي"، داعيا إلى الإبقاء على الدائرة الواحدة في كل محافظة مع إلزام ‫التصويت البايومتري حصرا.

وقال الجبوري، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (24 تشرين الأول 2020): "الدوائر الانتخابية بمقاسات ‫رئاسة البرلمان ‏ستعزز الانقسام المجتمعي بعد اكتمال الانقسام الطائفي وهو ليس مطلب المتظاهرين كما يدعي البعض".

وأضاف: "‏واطلب من النواب الاحرار إسقاط هذا المقترح التقسيمي والإبقاء على الدائرة الواحدة في كل محافظة مع إلزام ‫التصويت البايومتري حصرا".

وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته اليوم السبت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة، مؤجلا التصويت على محافظتي كركوك ونينوى الى يوم الاثنين المقبل.

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