2020/10/24 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / ضبطت قوة قتالية من الحشد الشعبي وكرا سريا لداعش شمال المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة قتالية ، بعملية نوعية نفذت في بساتين قرية / الاسيود / ضمن قاطع شمال المقدادية ، ضبطت وكرا سريا كان يمول خلايا داعش بالاسلحة والاعتدة ".واضاف :" ان العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر سري لداعش شمال المقدادية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر سري لداعش شمال المقدادية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).