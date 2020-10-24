اعتقال ستة اشخاص عثر بحوزتهم على جبوب مخدرة واسلحة بيضاء في بغداد

2020/10/24 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة واسلحة بيضاء في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص يستقلون دراجات نارية عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة واسلحة بيضاء في منطقة شارع فلسطين باتجاه القناة".

واضاف ان "القوة نقلت المعتقلين الى مركز امني، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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