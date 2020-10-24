أميركا تحذر من هجمات إرهابية وعمليات اختطاف لرعاياها في أذربيجان

2020/10/24 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكثّفت الولايات المتحدة، على غرار روسيا، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه أغلبيّة أرمينيّة وأعلن انفصاله عن أذربيجان مع تفكّك الاتّحاد السوفياتي، وقد نشبت بداية التسعينات حرب خلّفت 30 ألف قتيل.

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