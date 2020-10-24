اجتماع ’استثنائي’ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن حماية الاحتجاجات

2020/10/24 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أهمية التزام القوات الأمنية، بواجباتها في حماية المتظاهرين، وذلك خلال اجتماع ’استثنائي’ للمجلس الوزاري للأمن الوطني.



وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020)، إن "المجلس أكد في اجتماعه، أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات".

واضاف، "كما شدد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية".

وركز الاجتماع أيضاً وفقا للبيان، "على أهمية تحلي قواتنا المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية".

واشار البيان إلى أنه "بيّن المجلس أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير".

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