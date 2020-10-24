الكاظمي يؤكد أهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في أماكن التظاهرات

2020/10/24 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم السبت، أهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تتواجد فيها التظاهرات.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت المستقلة ، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات.



واضاف، ان […]

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