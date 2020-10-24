رونالدو يحتفل بفوز ريال مدريد في الكلاسيكو

2020/10/24 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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نشر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، صورة مثيرة للجدل، حيث بدا وكأنه يحتفل بفوز الريال في الكلاسيكو ضد برشلونة

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