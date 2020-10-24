برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار.. ميسان ونفط الجنوب يهيمنان على بطولة المواي تاي للشباب والمتقدمين

2020/10/24 | 23:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي للاتحاد أختتمت بطولة اندية المنطقة الجنوبية للمواي تاي في محافظة البصرة للشباب والمتقدمين بحضور ممثل وزير النفط الأستاذ احسان عبد الجبار الراعي الرسمي للبطولة، وكذلك ممثل مدير عام شركة نفط البصرة فضلا عن ممثلية اللجنة الأولمبية في البصرة وشخصيات رياضية وحكومية وفنية عديدة، حيث تمكن نادي ميسان من خطف لقب بطولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار..



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