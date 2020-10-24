تربية صلاح الدين: الامتحانات غير مشمولة بعطلة الاحد والاثنين

2020/10/24 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام تربية صلاح الدين، ان الامتحانات في موعدها وغير مشمولة بعطلة الاحد والاثنين، داعيا الجميع الى مراعاة ذلك لمنع التشويش على الطلبة وعوائلهم والكوادر التدريسية.

وفاء الفتلاوي

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