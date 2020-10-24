مصدر امني يكشف لـ{الفرات نيوز} حقيقة اغلاق جسر الاحرار

2020/10/24 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر امني، عن حقيقة اغلاق جسر الاحرار بالصبات الكونكريتية امام المارة".

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