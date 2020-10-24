عاجل | المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد أحقية التظاهر السلمي وحماية الممتلكات في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات

2020/10/24 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

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المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد أهمية التزام المتظاهرين بالسلمية والتعاون مع القوات الأمنية

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